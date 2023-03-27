Росіяни скасували демобілізацію студентів на окупованому Донбасі

Росіяни відмовились провести демобілізацію студентів на окупованому Донбасі, хоча раніше вони звітували про виконання цих заходів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На початку повномасштабного вторгнення окупанти провели "загальну мобілізацію" на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Згодом вони пообіцяли демобілізувати студентів у так званих "закладах вищої освіти", але обіцянку не виконали", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що в "ДНР" було мобілізовано 3515 студентів, з яких 70 загинуло, 174 поранено й 272 дезертувало. Близько 2 тисяч юнаків і досі "служать" у ворожій армії.

"В Луганській області гауляйтери мобілізували 654 студентів, з яких 5 загинуло й 70 поранено. Близько 300 юнаків далі "служать", - додали у Центрі.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Донецької області росіяни підготували 23 “військкомати” для мобілізації.