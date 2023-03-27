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Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Російські війська у понеділок, 27 березня, обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє ОК "Північ" у Facebook.

“Станом на 14:00 27 березня російські війська двічі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей”, - йдеться в повідомленні.

Так, зафіксовано два “прильоти”, ймовірно, зі ствольної артилерії, в район села Товстодубове Сумської області. Також зафіксовано 12 “прильотів”, ймовірно, з міномету 120 мм, в район села Блешня Чернігівської області. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, що 26 березня, російські військові обстріляли дві територіальні громади Сумської області.

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