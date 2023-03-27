У шести областях опалювальний сезон завершать раніше, ніж планувалося

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях вже розпочалося відключення від опалення.

Голова правління компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року добігає кінця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення", - сказав Чернишов.

Голова НАК зазначив, що прохолодна погода триматиметься ще декілька днів, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

"Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості – вистоїмо й далі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом!", - додав Чернишов.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, українці переважно високо оцінили роботу енергетиків під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак Росії по енергосистемі.