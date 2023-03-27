Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
Пентагон прокоментував заяву Путіна про ядерну зброю у Білорусі
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
“Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
Сьогодні ввечері між Місяцем та Землею пролетить астероїд, здатний знищити місто
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
На Кубі сьогодні відбутьcя вибори на тлі найбільшого відтоку населення з часів революції
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Типи колоніалізму та український колоніальний досвід
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У шести областях опалювальний сезон завершать раніше, ніж планувалося

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях вже розпочалося відключення від опалення.

У шести областях опалювальний сезон завершать раніше, ніж планувалося
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Голова правління компанії "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року добігає кінця.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення", - сказав Чернишов.

Голова НАК зазначив, що прохолодна погода триматиметься ще декілька днів, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості – вистоїмо й далі! Дякую працівникам газового фронту, завдяки яким українці були з теплом!", - додав Чернишов.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, українці переважно високо оцінили роботу енергетиків під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак Росії по енергосистемі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , ,
Читайте також