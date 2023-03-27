У Львові затримали ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ

Слідчі повідомили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У Львові затримали ворожу інформаторку, яка під виглядом переселенки збирала дані про Збройні сили України. Зловмисницею виявилась мешканка Миколаївщини, яка є рідною сестрою ще одного зрадника Батьківщини, нещодавно теж затриманого.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка була дистанційно залучена до співпраці з ворогом у жовтні минулого року. Вона збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові.

Для маскування своєї діяльності жінка видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

"За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до РФ через месенджер. Втім, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисницю, задокументували злочинні дії і затримали її на спробі передачі розвідінформації агресору", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Слідчі повідомили їй про підозру. А суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадника, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі.