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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Запорізькій області

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Фото: president.gov.ua

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України. Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей", – сказав Зеленський.

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Президент побажав військовим здоров'я й подякував їхнім родинам за таких героїв.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня. Військові подарували президентові коїн, що є символом військового братерства.

Фото: Офіс президента

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 23 березня Зеленський прибув на Херсонщину і пообіцяв місцевим мешканцям швидку відбудову.

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