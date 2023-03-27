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У Києві за вихідні виявили 140 порушників комендантської години

Поліцейські задокументували близько 200 адміністративних правопорушень, встановили 6 осіб, які перебували в розшуку, розкрили 29 злочинів.

У Києві за вихідні виявили 140 порушників комендантської години
Фото: Нацполіція

Поліцейські посилили заходи безпеки у Подільському районі Києва і виявили за вихідні 140 порушників комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Поліцейські у посиленому режимі патрулювали парки, сквери та інші місця масового скупчення громадян, перевіряли раніше судимих осіб, а також осіб, які перебувають під арештом. Крім того співробітники ювенальної превенції перевіряли заклади на предмет продажу неповнолітнім тютюнової та алкогольної продукції", - йдеться в повідомленні.

За результатами відпрацювання поліцейські задокументували близько 200 адміністративних правопорушень, встановили 6 осіб, які перебували в розшуку, розкрили 29 злочинів, виявили 140 порушників комендантської години.

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Також було проведено низку обшуків за фактом незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. Усі заборонені речовини були вилучені та відправлені на відповідні експертні дослідження.

Подібні відпрацювання триватимуть і надалі, тож правоохоронці закликають громадян відповідально відноситись до обмежень, пов’язаних із воєнним станом та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 20 березня мер столиці Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці із 26 березня. Тепер вона триває з 00:00 до 05:00.

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