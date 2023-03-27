У Києві за вихідні виявили 140 порушників комендантської години

Поліцейські задокументували близько 200 адміністративних правопорушень, встановили 6 осіб, які перебували в розшуку, розкрили 29 злочинів.

Поліцейські посилили заходи безпеки у Подільському районі Києва і виявили за вихідні 140 порушників комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Поліцейські у посиленому режимі патрулювали парки, сквери та інші місця масового скупчення громадян, перевіряли раніше судимих осіб, а також осіб, які перебувають під арештом. Крім того співробітники ювенальної превенції перевіряли заклади на предмет продажу неповнолітнім тютюнової та алкогольної продукції", - йдеться в повідомленні.

За результатами відпрацювання поліцейські задокументували близько 200 адміністративних правопорушень, встановили 6 осіб, які перебували в розшуку, розкрили 29 злочинів, виявили 140 порушників комендантської години.

Також було проведено низку обшуків за фактом незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. Усі заборонені речовини були вилучені та відправлені на відповідні експертні дослідження.

Подібні відпрацювання триватимуть і надалі, тож правоохоронці закликають громадян відповідально відноситись до обмежень, пов’язаних із воєнним станом та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 20 березня мер столиці Віталій Кличко повідомив про скорочення комендантської години в столиці із 26 березня. Тепер вона триває з 00:00 до 05:00.