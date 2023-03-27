Окремих хвиль мобілізації немає, все йде у плановому порядку, - Маляр

Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року.

В Україні мобілізація триває з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому ніяких окремих хвиль мобілізації немає.

Про це повідомила у Телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Об‘єктивно мобілізація триває з 24 лютого 2022 року на виконання Указу Президента. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію - це буденна реальність війни, а не новина. Але для спокійного сприйняття реалій треба знати, що ніяких хвиль мобілізації немає. Все іде у плановому порядку. Потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті - це очевидні речі, це не новина", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.