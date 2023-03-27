Мова йде про танки Challenger 2, БМП Marder та інше.

Міністр оборони України Олексій Резніков показав нову техніку від західних партнерів, яка вже перебуває у підрозділах десантників ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про британські Challenger 2, американські броньовані автомобілі Stryker та Cougar, а також німецькі БМП Marder.

"Ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. Так, пройдено великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені та ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою", - написав Резніков.

За даними німецьких ЗМІ, в Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.

А Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило відео про те, як українські танкісти вчилися працювати з танками Challenger 2, що їх передають Україні.