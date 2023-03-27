В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2, - Spiegel

У березні наша країна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6.

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на видання Spiegel.

Раніше очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що у березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6. За його словами, 18 танків відправлять із Німеччини, ще три – з Португалії.

Leopard 2 - основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка: Leopard 2A4 і модернізований Leopard 2A5.

З 2001 року щонайменше 225 танків модернізовано до варіанта A6: ця модифікація отримала посилене бронювання башти та додатковий протимінний захист, нову гармату зі збільшеною довжиною ствола, завдяки чому у снарядів, які випускає танк, зросла бронепробивність і дальність ураження. Маса танка зросла до 62 тонн.

Нагадаємо, 13 березня в Німеччині закінчились навчання українських військових на танках Leopard 2.

Тренування містило вправи на тренажері, бойову підготовку в польових умовах і навчальні стрільби. А наприкінці навчання були вже бойові стрільби. Також техніка пройшла необхідну підготовку.