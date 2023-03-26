США не бачать ознак переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі, - Кірбі

"Нам просто доведеться поспостерігати і подивитися, до чого це призведе".

Білий дім поки що не бачить ознак того, що Росія перекидає ядерну зброю до Білорусі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що він (Путін, - ред.) виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю. Нам просто доведеться поспостерігати і подивитися, до чого це призведе", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.