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Через суперечку про літній час Ліван залишається у двох часових зонах

Деякі установи запровадили зміни, а інші відмовилися.

Через суперечку про літній час Ліван залишається у двох часових зонах
Фото: chasdiy.org

Рішення уряду Лівану в останню хвилину відкласти початок переходу на літній час на місяць до кінця священного для мусульман місяця Рамадан призвело до масової плутанини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Деякі установи запровадили зміни, а інші відмовилися, багато ліванців виявили, що вони "жонглюють роботою та шкільними розкладами в різних часових".

У деяких випадках дебати набували сектантського характеру, коли багато християнських політиків та установ, у тому числі найбільша церква країни – Маронітська церква – відкидали цей крок ліванського уряду.

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Нагадаємо, що вночі 26 березня о третій годині за київським часом Україна перейшла на літній час.

Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше було введено у Великій Британії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

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