Очільниця МВФ закликала Китай змінити баланс економіки в бік споживання

У 2023 році на Китай припадатиме близько однієї третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці, вважає Крісталіна Георгієва.

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва закликала Китай змінити баланс економіки в бік споживання, повідомляє Bloomberg.

За її словами, "сильне піднесення" економіки Китаю важливе не лише для нього самого, а й для всього світу.

"Стійке відновлення означає, що в 2023 році на Китай припадатиме близько однієї третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці", - сказала Георгієва у виступі на Форумі розвитку Китаю в Пекіні 26 березня.

Очільниця МВФ зазначила, що у січневому прогнозі Фонду для Китаю зростання ВВП цього року становитиме 5,2%, що більш ніж на 2 відсоткові пункти вище, ніж у 2022 році, і це зумовлено очікуваним відновленням приватного споживання в міру відновлення економіки та нормалізації активності.

У глобальному масштабі економічна картина залишається менш радісною, зазначає видання.

"Невизначеність винятково висока, зокрема, через ризики геоекономічної фрагментації, яка може означати розкол світу на економічні блоки, що змагаються... ", - зауважила Георгієва і додала, що цей "небезпечний поділ" зробить усіх "біднішими і менш захищеними", а перспективи глобальної економіки в середньостроковій перспективі, мабуть, "залишиться слабкою".

Георгієва також заявила, що зросли очевидні ризики для фінансової стабільності і слід бути пильними.

"Під час вищих рівнів боргу швидкий перехід від тривалого періоду низьких відсоткових ставок до набагато вищих ставок, необхідних для боротьби з інфляцією, неминуче породжує стреси та вразливість, про що свідчать нещодавні події у банківському секторі в деяких країнах із розвиненою економікою", - сказала глава Міжнародного валютного фонду.

Георгієва закликала Китай вжити заходів для підвищення продуктивності та збалансувати свою економіку від інвестицій до зростання, більшою мірою орієнтованого на споживання. Це, на її думку, допоможе підвищити стійкість від боргу та вирішити кліматичні проблеми - перебалансування економіки Китаю може призвести до скорочення викидів вуглекислого газу на 15% протягом трьох десятиліть.

Система соціального захисту Китаю, вважає глава МВФ, повинна відігравати центральну роль за рахунок більших розмірів допомоги з медичного страхування та страхування з безробіття. Це дозволить захистити домогосподарства від потрясінь.

При цьому ринкові реформи, які мають зрівняти правила гри між приватним сектором і державними підприємствами, а також інвестиції в освіту значно підвищать виробничий потенціал економіки, зазначила Георгієва.

Нагадаємо, президент Американської торговельної палати в Китаї (AmCham China) Майкл Харт заявив, що американські компанії "більш негативно, ніж вони були протягом тривалого часу" почали ставитися до ведення бізнесу в Китаї.

Тим часом під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви не було підписано угоди щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", на яку в Росії чекають багато років.