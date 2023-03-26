Литва вимагатиме нових санкцій через намір Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі

"Ці дії ще більше втягують Білорусь у війну з Україною і в конфронтацію з демократичним світом".

Литва вимагатиме нових санкцій у відповідь на намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомило міністерство закордонних справ країни, передає "Радіо Свобода".

Вільнюс сприймає заяву Москви як чергову спробу двох "непередбачуваних диктаторських режимів погрожувати своїм сусідам і як відчайдушні кроки Путіна та Лукашенка".

"Ці дії ще більше втягують Білорусь у війну з Україною і в конфронтацію з демократичним світом. Додатковим фактором ризику для Балтійського регіону є Білорусь, яка дедалі більше втрачає суверенітет, підтримує, допомагає російській агресії та все тісніше інтегрується у військові плани Росії. Литва обговорить зі своїми євроатлантичними партнерами, як відповісти на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів. У рамках відповіді Литва вимагатиме введення нових санкцій", – йдеться у заяві.

Раніше голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.