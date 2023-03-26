Перехід на літній час призвів до збою на залізничних вокзалах Фінляндії

Годинники на вокзалах показували зимовий час, тобто відставали на годину.

У зв’язку з переходом Фінляндії на літній час минулої ночі на залізничних вокзалах країни стався збій.

Про це повідомила національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

За даними центру управління залізничним рухом Fintraffic, під час переведення годинників стався збій в інформаційних системах.

Годинники на вокзалах показували зимовий час, тобто відставали на годину. На деяких станціях годинники показували правильний час, але час відправлення поїздів був неправильним.

Зазначається, що на рух потягів збій не вплинув.

Після 11 години дня Fintraffic повідомив про те, що несправність усунули.

Нагадаємо,Р рішення уряду Лівану в останню хвилину відкласти початок переходу на літній час на місяць до кінця священного для мусульман місяця Рамадан призвело до масової плутанини.