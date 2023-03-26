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Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Сійярто поскаржився на "неповажну поведінку еліт" цих країн

За його словами, фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер політичної системи Угорщини.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: Сійярто поскаржився на "неповажну поведінку еліт" цих країн
Петер Сійярто, скріншот відео
Фото: cnn.com

Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів про те, чому парламент країни досі не ратифікував вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. 

За його словами, в останні місяці виникли серйозні занепокоєння щодо Фінляндії та Швеції, "головним чином через дуже неповажну поведінку політичних еліт двох країн щодо Угорщини", повідомляє "Європейська правда".

Угорський дипломат зазначив, що парламент ще не проголосував за вступ двох країн до НАТО, оскільки законодавцям набридло, що ці країни критикують внутрішні справи Угорщини.

"Знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це справді неприйнятно. Ми очікуємо поваги. Так само, як ми виявляємо повагу до всіх країн", – сказав він.

При цьому Сійярто додав, що за приєднання фінів до НАТО у парламенті планують голосувати в понеділок, 27 березня. А от щодо Швеції терміни голосування передбачити складніше.

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Станом на зараз лише Туреччина і Угорщина не схвалили вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. 

17 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав протокол про приєднання Фінляндії до НАТО. Після цього документ внесли до парламенту Туреччини.

23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО.

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