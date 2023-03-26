Віцепрезидентка США поїхала в Африку пропонувати інвестиції Штатів

США прагнуть протистояти зусиллям Китаю, Росії та інших країн щодо впливу на континент після неспокійних років правління Дональда Трампа.

Віцепрезидентка США Каміла Гарріс перебуває з першим візитом Африці з моменту вступу на посаду, повідомляє Washington Post.

США прагнуть протистояти зусиллям Китаю, Росії та інших країн щодо впливу на континент після неспокійних років правління Дональда Трампа.

Видання зазначає, що це частина загального прагнення адміністрації Джо Байдена показати африканським лідерам, що США прихильні до зміцнення зв'язків.

За словами представників Білого дому, поїздка Гарріс включає зупинки в Гані, Танзанії та Замбії. Ці країни обрали тому, що вони прагнуть зберегти демократію перед економічним тиском, кий охопив континент. За словами офіційних осіб, Гарріс зустрілася з лідерами всіх трьох держав під час саміту лідерів США та Африки у торік грудні, і вона розглядає дев'ятиденну подорож як продовження цих діалогів.

"Послання таке саме, як і у президента, коли ми проводили саміт африканських лідерів тут у грудні. І це те, що Африка має значення, континент має значення, і всі наші відносини на континенті мають значення. Тож це багато в чому про Африку — африканських лідерів, африканські нації — і ні про кого іншого ", - сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

Візит Гарріс є останнім кроком в інтенсивному "залицянні" Сполучених Штатів після того, як відносини США з Африкою сильно погіршилися за часів президента Дональда Трампа, котрий ніколи не відвідував континент і різко відгукувався про африканські держави.

Крім проведення саміту в Африці, президент Байден оголосив про підтримку довгоочікуваного зусилля Африканського союзу, який представляє 55 держав, стати постійним членом G20.

Хоча риторика та взаємодія посилилися, залишаються питання про те, наскільки політика США щодо Африки дійсно зміниться за нинішнього американського президента. Вторгнення Росії в Україну домінувало у зовнішній політиці адміністрації Байдена, і він неодноразово заявляв, що зусилля щодо протидії економічному та військовому впливу Китаю перебувають у центрі його глобальної стратегії.

Також під час своєї поїздки Гарріс планує оголосити про інвестиції США в Африку, а також про конкретні проєкти у трьох країнах, які вона відвідує. Американська сторона прагнутиме не лише направити свою допомогу, а й стимулювати додаткові інвестиції приватного бізнесу. Ця стратегія багато в чому нагадує зусилля адміністрації у країнах Північного трикутника Латинської Америки, де Гарріс отримала доручення допомогти зменшити докорінні причини міграції.

"Ми очікуємо, що ця співпраця з приватним сектором стане основним компонентом нашої поїздки", - сказав журналістам високопосадовець адміністрації Байдена.

Штати пішли на такий крок після того, як Китай у межах своєї ініціативи "Один пояс, один шлях" надав Африці кредит на мільярди доларів для будівництва портів, залізниць, електростанцій та інших проектів по всьому континенту.

Чиновники адміністрації Байдена визнають, що буде важко протистояти довгій та неоднозначній історії участі США в Африці та міцним історичним зв'язкам континенту з Росією та Китаєм. Багато африканських визвольних рухів, які прийшли до влади, отримали підтримку колишнього СРСР, тоді як Сполучені Штати інколи підтримували праві сили, нехтуючи правами людини.

До речі, за останні 20 років Китай різко збільшив свої інвестиції та кредитування в Африці, ставши її найбільшим торговим партнером. І це не тільки Китай та Росія. Активізують свою участь в Африці Саудівська Аравія, Туреччина, Катар та Індія.

В адміністрації Байдена зазначили, що Гарріс під час візиту таки порушить питання про агресивні дії Росії та Китаю.

"Очевидно, що ми не можемо ігнорувати поточний геополітичний момент. Війна Росії завдає шкоди не лише жителям України та Європи, а й африканцям та іншим людям у всьому світі, викликаючи зростання цін на товари, яке насправді непропорційно впливає на африканські країни", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська "група Вагнера" приносить насильство та нестабільність в Африку.

Раніше стало відомо, що CША мають дані про співпрацю Пригожина з повстанцями у Чаді, може йтися про вбивство президента країни.