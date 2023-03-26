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Уряд Північної Македонії розгляне рішення передати Україні вертольоти Мі-24

Пропозицію вже затвердив Генштаб країни.

Уряд Північної Македонії розгляне рішення передати Україні вертольоти Мі-24
ударний вертоліт Мі-24
Фото: wikipedia

29 березня уряд Північної Македонії розгляне рішення щодо надання Україні вертольотів Мі-24, повідомляє "Мілітарний" з посиланням на заяву міністерки оборони країни Славянки Петровської телеканалу Alsat.

Пропозицію опрацював Генеральний штаб Північної Македонії. 

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Петровська підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", – сказала міністерка оборони.

Йдеться про 12 Мі-24, які Північна Македонія купила в України у 2001 році. Частину вертольотів вже певний час не експлуатують.

Нагадаємо, днями Північна Македонія підтвердила передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25.

Раніше Міністерство оборони країни підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

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