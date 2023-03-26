Уряд Північної Македонії розгляне рішення передати Україні вертольоти Мі-24

29 березня уряд Північної Македонії розгляне рішення щодо надання Україні вертольотів Мі-24, повідомляє "Мілітарний" з посиланням на заяву міністерки оборони країни Славянки Петровської телеканалу Alsat.

Пропозицію опрацював Генеральний штаб Північної Македонії.

Петровська підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", – сказала міністерка оборони.

Йдеться про 12 Мі-24, які Північна Македонія купила в України у 2001 році. Частину вертольотів вже певний час не експлуатують.

Нагадаємо, днями Північна Македонія підтвердила передачу Україні чотирьох штурмовиків Су-25.

Раніше Міністерство оборони країни підтвердило передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.