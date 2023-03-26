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Росіяни за добу 49 разів обстріляли Херсонщину

Ворог тричі обстріляв Херсон.

Росіяни за добу 49 разів обстріляли Херсонщину
Фото: Херсонська міська рада

Російські загарбники за минулу добу випустили понад 200 снарядів під час обстрілів Херсонської області.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії і "Градів", - розповів він.

Зокрема, ворог тричі обстріляв місто Херсон: 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю школи.

"На жаль, є постраждалі - дев'ять осіб отримали поранення", - зазначив Прокудін.

За його даними, за вчора з деокупованої території області евакуювали 91 людину.

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Нагадаємо, що за даними ОК "Південь", на окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки росіян до "жестів доброї волі". 

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