Окупаційна влада Бердянська видаватиме жителям перепустки для переміщення по області

Але за умови успішного проходження фільтрації.

У Бердянську Запорізької області російська окупаційна так звана "адміністрація" видала розпорядження місцевим жителям до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ці "документи" потрібні для переміщення по тимчасово захоплених росіянами територіях області. Але за умови успішного проходження фільтрації.

У командуванні додали, що окупанти видаватимуть перепустки окремо на людей та на транспортні засоби.

Нагадаємо, днями Генштаб ЗСУ повідомляв про схожу ситуацію на Луганщині. Так, до села Плугатар можуть потрапити лише жителі за спеціальними перепустками.