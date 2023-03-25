У Харкові водій тролейбуса помер за кермом транспортного засобу, у якому перебували пасажири.

Про це повідомили в обласній поліції.

“Тролейбус зіштовхнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле”, – йдеться у повідомленні.

Поліція проводить перевірку за фактом події, що сталася в Індустріальному районі.

На місці події медики констатували смерть 50-річного водія. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “раптова смерть”.

Нагадаємо, ДБР розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Львівській області за участі народного депутата Володимира Гевка.