У Харкові водій тролейбуса помер за кермом транспортного засобу, у якому перебували пасажири.
Про це повідомили в обласній поліції.
“Тролейбус зіштовхнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле”, – йдеться у повідомленні.
Поліція проводить перевірку за фактом події, що сталася в Індустріальному районі.
На місці події медики констатували смерть 50-річного водія. Ніхто з пасажирів не постраждав.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “раптова смерть”.
Нагадаємо, ДБР розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Львівській області за участі народного депутата Володимира Гевка.