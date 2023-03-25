Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з дронів та важкої артилерії

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У суботу російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нікопольщину російські окупанти атакували з безпілотників. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада.

У Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.

В обох випадках – без постраждалих. Території обстрілів обстежуються.

Нагадаємо, 24 березня російські окупаційні війська п’ять разів завдавали ударів по території Дніпропетровської області.