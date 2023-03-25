Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині окупанти вбили двох людей

Знову жертвами російського обстрілу стали цивільні люди.

На Донеччині окупанти вбили двох людей
Часів Яр
Фото: t.me/operativnoZSU/85626

Російські окупанти вдень у суботу, 25 березня, обстріляли Часів Яр та Торецьк Донецької області.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії. У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку", - написав він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області.

Вночі і зранку 25 березня росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також