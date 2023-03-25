На Донеччині окупанти вбили двох людей

Знову жертвами російського обстрілу стали цивільні люди.

Російські окупанти вдень у суботу, 25 березня, обстріляли Часів Яр та Торецьк Донецької області.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли Часів Яр та Торецьк з артилерії. У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а у Торецьку терористи вбили жінку", - написав він.

Нагадаємо, що зранку 25 березня російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області.

Вночі і зранку 25 березня росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську Донецької області.