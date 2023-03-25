У Чернігівській області кіберфахівці СБУ викрили ворожих агітаторів, які у соціальних мережах поширювали російську пропаганду.

Про це повідомляє Управління СБУ в Чернігівській області.

За попередніми даними слідства, 55-річний мешканець Ніжинського району на своїй сторінці, створеній в соціальній мережі "Одноклассники", розміщував матеріали з російських пропагандистських інтернет-ресурсів.

У своїх публікаціях ворожий поплічник прославляв політичне керівництво РФ, схвалював дії російських загарбників та виправдовував вторгнення військ РФ на територію України. Крім того, чоловік публікував відеоматеріали із закликами до саботажу мобілізаційних заходів в Україні.

Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта провадження правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Аналогічний злочин скоїла й жителька Прилуцького району. На персональній сторінці у забороненій в Україні соцмережі вона поширювала інформацію, де вихваляла злочинні дії військовослужбовців РФ та підтримувала агресію ворога проти нашої держави.

Жінка вже була засуджена за розповсюдження ворожої пропаганди (за ч. 2 ст. 109 ККУ), але, не зробивши належних висновків, вона продовжила протиправну діяльність.

Крім того, пропагандистка підтримувала контакти з російською журналісткою-блогером. Під час листування вона скаржилась на українську спецслужбу та висловлювала сподівання на скорішу перемогу РФ, щоб мати змогу помститися усім, хто її начебто кривдив.

Нагадаємо, що ворожа інформаторка з Миколаївщини проведе 11 років за ґратами. Таке рішення прийняв Заводський районний суд м. Миколаїв.