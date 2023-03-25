Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У МОЗ підрахували збитки, завдані українським медзакладам від початку повномасштабної війни

Потреби не відновлення системи охорони здоров’я становлять 16,4 млрд доларів.

У МОЗ підрахували збитки, завдані українським медзакладам від початку повномасштабної війни
Пошкоджена обстрілами будівля лікарні у Херсоні
Фото: Херсонська ОВА

За понад рік повномасштабної війни були зруйновані та пошкоджені українські медичні заклади на 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я, посилаючись на дані Світового банку.

“З першого дня РФ майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 “швидких” та щонайменше 596 аптек”, – йдеться у повідомленні.

В МОЗ також уточнили, що найбільше збитків медичній інфраструктурі було завдано на території чотирьох областей:

  • Донецькій – на 768 млн доларів;
  • Харківській – на 618 млн доларів;
  • Чернігівській – на 259 млн доларів;
  • Луганській – щонайменше на 188 млн доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни становлять 16,4 млрд доларів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, у постраждалих від війни областях України продовжують функціонувати понад 90% медичних закладів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також