У МОЗ підрахували збитки, завдані українським медзакладам від початку повномасштабної війни

За понад рік повномасштабної війни були зруйновані та пошкоджені українські медичні заклади на 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я, посилаючись на дані Світового банку.

“З першого дня РФ майже щодня завдає ударів по медичній інфраструктурі. Ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 “швидких” та щонайменше 596 аптек”, – йдеться у повідомленні.

В МОЗ також уточнили, що найбільше збитків медичній інфраструктурі було завдано на території чотирьох областей:

Донецькій – на 768 млн доларів;

Харківській – на 618 млн доларів;

Чернігівській – на 259 млн доларів;

Луганській – щонайменше на 188 млн доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни становлять 16,4 млрд доларів.

Нагадаємо, у постраждалих від війни областях України продовжують функціонувати понад 90% медичних закладів.