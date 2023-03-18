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У постраждалих від війни областях України працюють 90% медичних закладів

Міністерство охорони здоров’я і регіональне бюро ВООЗ в Україні оцінили доступність медичних послуг. 

У постраждалих від війни областях України працюють 90% медичних закладів
Наслідки обстрілу лікарні на Луганщині
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

У постраждалих від війни областях України продовжують функціонувати понад 90% медичних закладів.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Попри щоденні виклики, пов’язані з війною, у прифронтових і звільнених регіонах понад 90% медзакладів продовжують працювати повною мірою.

Міністерство охорони здоров’я і регіональне бюро ВООЗ в Україні оцінили доступність медичних послуг. 

“Був проведений моніторинг поточної ситуації на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Донецької областей”, – йдеться у повідомленні. 

Наразі найскладнішою залишається ситуація на Донеччині, де повноцінно працює лише третина медичних закладів, і ще третина функціонує частково. 

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Згаданий звіт дозволить Уряду раціонально розподіляти ресурси для регіонів, медзаклади яких потребують першочергового відновлення.

Найближчим часом розпочнеться наступний етап проєкту – моніторинг охопить решту областей України.

Нагадаємо, за рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації сталися 707 жорстоких атак на лікарні, іншу інфраструктуру сфери охорони здоров’я та медичних працівників України.

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