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У Києві за минулий тиждень восьмеро людей померли від коронавірусу

Одужали минулого тижня 1358 людей.

У Києві за минулий тиждень восьмеро людей померли від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулий тиждень від наслідків, спричинених коронавірусною інфекцією, померли вісім осіб.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як повідомляється, у столиці за минулий тиждень виявили 1268 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Госпіталізували 143 людини.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Дарницькому районі - 272, Деснянському - 212, у Дніпровському - 164 випадки. Серед захворілих: 764 жінки віком від 18 до 93 років та 504 чоловіки від 18 до 87 років. А також 62 дівчинки від 18 днів до 17 років і 68 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Також захворіли 34 медичні працівники. Одужали минулого тижня 1358 людей.

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Нагадаємо, що у застосунку "Дія" з’явилась можливість генерації COVID-сертифікату після щеплення, зробленого за кордоном.

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