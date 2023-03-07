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Зміни в психоемоційному стані матимуть 15 млн українців, - Ляшко

В Україні провели аудит діючої системи психологічної підтримки.

Зміни в психоемоційному стані матимуть 15 млн українців, - Ляшко
Фото: facebook/Голоси дітей

Велика кількість українців після війни потребуватиме психологічної підтримки.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Війна має значний вплив на психоемоційний стан кожної людини. Навіть якщо ми не визнаємо це, це не значить, що це на нас не впливає.... Ми розраховуємо на цифру 15 млн людей, в яких будуть зміни в психоемоційному стані”, - зазначив Ляшко.

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Він додав, що вже провели аудит діючої системи психологічної підтримки, а також аудит наявних ресурсів. 

За словами Ляшка, триває перенавчання сімейних лікарів за програмою mhGAP для виявлення певних змін у психоемоційному стані. Після цього, за потреби, пацієнта спрямують на рівень психіатричної допомоги.

Міністр додав, що зараз відбувається перенавчання психологів з системи освіти, котрі можуть надавати психологічну підтримку.

Як раніше повідомлялось, фонд Олени Пінчук спільно з громадською організацією "Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди" запускають унікальний для України проєкт підготовки спеціалістів з надання психологічної підтримки Regeneration.

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