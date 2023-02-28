У травні в Україні почне діяти електронна система реабілітації

Це дозволить зберігати дані про здоровʼя пацієнта в єдиному місці – електронній картці.

У травні в Україні почне діяти цифровізована система реабілітації. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Це дозволить зберігати дані про здоровʼя пацієнта в єдиному місці – електронній картці.

"Якщо пацієнта буде направлено до іншого медичного закладу, йому не доведеться брати з собою всі медичні документи з попереднього місця реабілітації – уся необхідна інформація буде доступна в його електронній медичній картці", – зазначила заступниця міністра охорони здоровʼя з цифрового розвитку Марія Карчевич.

На першому етапі цифровізації лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, а також фізичні терапевти та ерготерапевти будуть вносити всю медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші необхідні дані до Електронної системи охорони здоровʼя.

Нещодавно уряд врегулював порядок надання реабілітаційної допомоги, зокрема забезпечення постраждалих внаслідок збройної агресії Росії медичними виробами і допоміжними засобами реабілітації на всіх етапах відновлення.

Наразі держава забезпечує весь комплекс медичної та реабілітаційної допомоги для кожного, хто постраждав внаслідок війни. Так, реабілітація є безоплатною та гарантується державою у медичних закладах, які законтрактувалися із Національною службою здоров’я України за пакетом “Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Нагадаємо, Міноборони працює над відкриттям центрів реабілітації військовополонених в усіх регіонах України.