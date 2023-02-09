Чверть українців у групі ризику важких психічних розладів - радник ВООЗ

Спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ Мішель Казачкін заявив, що війна в Україні створила серйозну загрозу психічному здоров’ю населення, а також призвела до нестачі медичних засобів і персоналу.

Про це повідомляє Reuters.

“За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на даний момент кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важкого психічного здоров’я”, – сказав Казачкін.

Він додав, що під час візиту до Дніпра бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із “гострою і трагічною тривогою, депресією та психічними розладами”.

На його думку, психічне здоров’я стає домінуючою проблемою охорони здоров’я в Україні, війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин.

Казачкін додав, що криза охорони здоров’я в Україні може поширитись на інші частини Східної Європи та Центральної Азії. Частково причиною цього може стати економічний спад в Росії, економіка якої тісно пов’язана з економікою багатьох інших колишніх радянських республік.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до початку жовтня психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали психосоціальну підтримку і психологічну допомогу 176 680 людям.