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Під час війни встановити інвалідність дитині можна дистанційно, – МОЗ

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи.

Під час війни встановити інвалідність дитині можна дистанційно, – МОЗ

Під час війни лікарсько-лікувальна комісія може встановити інвалідність дитині дистанційно. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров'я України.

“Медико-соціальна експертиза дітям проводиться за відповідним зверненням батьків, опікунів чи їх законних представників до закладів охорони здоровʼя на території України. За направленням до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) для встановлення інвалідності дитині дорослі мають звернутися до педіатра/терапевта/лікуючого лікаря”, – зазначає видання.

Лікар випише його після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів та за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Після того, як дитина з інвалідністю досягає свого повноліття, вона направляється ЛКК для проходження медико-соціальної експертизи на медико-соціальну експертну комісію відповідного профілю.

Однак, відповідно до постанови, якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до комісії, рішення про встановлення інвалідності комісія може приймати заочно на підставі направлення ЛКК.

“Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, яка звертається для встановлення інвалідності”, – зазначили у МОЗ.

На період дії воєнного стану строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Всі виплати та пільги зберігаються до закінчення строку проходження повторного огляду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив впровадження безкоштовних медичних оглядів для ветеранів та родин загиблих захисників.

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