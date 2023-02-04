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Росіяни за час повномасштабної війни вбили 460 українських дітей

Ці цифри не остаточні.

Росіяни за час повномасштабної війни вбили 460 українських дітей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Станом на ранок 4 лютого 2023 року більше ніж 1379 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України. 

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 460 дітей загинуло та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Стало відомо, що 31 січня внаслідок обстрілу м. Бахмут Донецької області загинув 12-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63. 

Нагадаємо, що як заявила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко, точну кількість викрадених росіянами дітей встановити складно. Вона наголосила, що Україна намагається з'ясувати хоча б місцезнаходження цих дітей.

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