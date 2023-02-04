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Жовква і президентка Парламентської асамблеї НАТО обговорили майбутній саміт Альянсу у Вільнюсі

Під час розмови відзначили резолюцію Парламентської асамблеї НАТО щодо створення трибуналу над Росією.

Жовква і президентка Парламентської асамблеї НАТО обговорили майбутній саміт Альянсу у Вільнюсі
Фото: ОПУ

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із президенткою Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час розмови відзначили резолюцію Парламентської асамблеї НАТО, яку ухвалили торік у листопаді. Тоді асамблея закликала уряди та парламенти країн Альянсу чітко заявити, що Росія є державою-терористом, а також докласти зусиль до створення міжнародного трибуналу для притягнення РФ за злочин агресії.

Також Жовква та Гарріо-Майлям обмінялися думками щодо можливих результатів саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні 2023 року в контексті подальшого прогресу у процесі євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, в Україні підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.

Тим часом очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що блок добре підготувався до можливого прямого військового зіткнення із Росією.

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