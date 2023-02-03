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Зеленський обговорив із польським міністром оборони підготовку до Рамштайну

Президент розповів Блащаку про ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

Зеленський обговорив із польським міністром оборони підготовку до Рамштайну
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Польщі за підтримку в протидії російській агресії та велику роль у започаткуванні "танкової коаліції".

Президент розповів Блащаку про ситуацію на фронті та потреби українських захисників. Також ішлося про подальші спільні кроки для зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема, в контексті підготовки до наступного засідання "Рамштайну".

Також Володимир Зеленський вручив міністру національної оборони Польщі орден "За заслуги" І ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков та його польський колега Маріуш Блащак провели в Києві онлайн-зустріч із профільними міністрами країн "танкової коаліції".

За словами Резнікова, ця коаліція з основними танками країн НАТО потрібна для контрнаступу Сил оборони.

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