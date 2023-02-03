Президент розповів Блащаку про ситуацію на фронті та потреби українських захисників.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував Польщі за підтримку в протидії російській агресії та велику роль у започаткуванні "танкової коаліції".

Президент розповів Блащаку про ситуацію на фронті та потреби українських захисників. Також ішлося про подальші спільні кроки для зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема, в контексті підготовки до наступного засідання "Рамштайну".

Також Володимир Зеленський вручив міністру національної оборони Польщі орден "За заслуги" І ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, 2 лютого міністр оборони України Олексій Резніков та його польський колега Маріуш Блащак провели в Києві онлайн-зустріч із профільними міністрами країн "танкової коаліції".

За словами Резнікова, ця коаліція з основними танками країн НАТО потрібна для контрнаступу Сил оборони.