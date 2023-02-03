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Зеленський: Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року

Президент також повідомив, що готується більша інтеграція нашої держави до внутрішнього ринку ЄС.

Зеленський: Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС повідомив, що є розуміння, що "почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року".

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

"Ми говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо – щоб зафіксувати це де-юре. Є розуміння, що почати переговори про членство України в Євросоюзі можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і торік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію", - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що готується більша інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС.

"...Це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного і місцевих бюджетів", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що ЄС офіційно підтримав українську формулу миру. "Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. І ми домовилися про конкретну допомогу з боку ЄС у реалізації нашої формули миру", - додав глава держави.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні відбувся саміт Україна-Європейський Союз. Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдання України - до кінця 2024 року бути готовою до членства в Євросоюзі.

У ЄС проаналізували зусилля нашої держави у впровадженні ключових реформ на шляху до вступу в блок.

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