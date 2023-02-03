Арахамія анонсував нові чистки у парламенті: "Мінус два мандата"

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що незабаром ще двох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ позбавлять мандатів.

Про це він написав у Telegram.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше - два мандати. А може і більше. Деталі - згодом", - написав Арахамія.

Він зазначив, що процес буде проходити у рамках Конституції і законів України, тобто - "без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах".

"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате - надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати", - додав нардеп.

Джерела LB.ua в "Слузі народу" розповіли, що позбавлять мандатів більше ніж двох нардепів.

"Досі з мандатами родина Королевської, Волошин... Столар здає (мандат, ред.), як я знаю... У будь-якому випадку, якщо Столар вилітає, то ще мінус один - і групи "Відродження України" немає", - розповів співрозмовник.

Він також додав, що нардепка Тетяна Плачкова "навряд зараз буде їздити на засідання".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардепи Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів. Таку ж заяву написав народний депутат Олег Волошин, який входив до колишньої фракції ОПЗЖ.

Наразі у Верховній Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Руслана Стефанчука щодо позбавлення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій.

Секретар РНБО Олексій Данілов говорив про те, що представники ОПЗЖ повинні піти з парламенту, оскільки саме вони привели в Україну війну, лобіювали інтереси Росії, а серед колаборантів в різних регіонах найбільше представників саме цієї політичної сили.