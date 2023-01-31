​Тищенко звинуватив журналістів у "дискредитації" України і заявив, що Арахамія його зрадив

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що українські журналісти, які повідомили про його поїздку до Таїланду, "дискредитують Україну перед в'єтнамськими та тайськими партнерами".

Про це Тищенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися. У перегонах "чий фейк краще" та "як облити брудом Тищенка", ви забули про головне - що таким чином ви просто дискредитуєте нашу державу перед в’єтнамськими та тайландськими партнерами, з якими я вже два тижні веду перемовини за наказом вищого керівництва. Своїми діями наразі ви підірвали довіру до України від наших потенційних партнерів", - звернувся нардеп до журналістів.

Тищенко також заявив, що у В'єтнамі та Таїланді поширюють російські наративи щодо війни в Україні. За його словами, багато жителів цих країн не усвідомлюють, що РФ розпочала повномасштабну війну.

Наразі допис Тищенка недоступний.

Разом із тим, нардеп розповів про свій вояж в інтерв'ю виданню "Бабель".

Тищенко заявив, що його зрадив друг та колега Давид Арахамія. Він переконаний, що його усунення було спланованим та проплаченим. Він також стверджує, що про його візит у Азію керівник фракції знав.

"Пан Арахамія знав усе (про поїздку – ред.), а потім просто зробив заяву і нічого мені не сказав. Це (виключення з фракції – ред.) процесуальне порушення, адже збору не було. Більшість депутатів мені дзвонили та питали, адже вони дізналися про це зі ЗМІ. Я нардеп, і я потужніший народний депутат, бо я заробив своє місце на мажоритарному окрузі, а пан Арахамія зайшов за списком, я вважав його своїм другом і не приховую цього. Він – керівник фракції, я – його заступник. Ви десь таке бачили, щоб керівник фракції перед якимись діями не зателефонував і за годину «злив» свого заступника? Такого не буває, тому це замовлення, лісова мафія, там гроші дивні", - сказав Тищенко.

Він також заявив, що для дискредитації його роботи особисто як нардепа і члена команди президента "розробили стратегію".

Що робитиме після приїзду в Україну, Тищенко не конкретизував, сказавши, що це - закрита інформація. Однак, віе запевнив, що "після кількох зустрічей у Вʼєтнамі за декілька днів буде в парламенті".

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що Тищенко організовує у Таїланді зустріч із представниками української громади. Про це повідомили в українському посольстві. Зустріч була анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв Тищенка у відрядження до Таїланду.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - написав Стефанчук у фейсбуці. А голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував виключення Тищенка з лав фракції.

Наразі Тищенка виключили з партії та фракції "Слуга народу". Його також хочуть усунути з посади заступника Голови транспортного комітету Ради.