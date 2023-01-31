Україна піднялася в рейтингу “Індекс сприйняття корупції”

Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”, складеному організацією Transparency International за 2022 рік. Україна посіла 116-те місце зі 180 країн, набравши 33 бали. В 2021 році Україна посіла 122-ге місце.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рейтинг.

Укладачі рейтингу наголосили, що, незважаючи на низькі показники, постраждала від війни Україна є однією з небагатьох країн, яка значно покращила свої результати, набравши вісім балів з 2013 року. Країна давно бореться із системним зловживанням владою, але зробила важливі кроки для покращення контролю та підзвітності, йдеться у звіті.

За словами регіональної радниці Transparency International у Східній Європі та Центральній Азії Алтинай Мирзабекової, повномасштабне вторгнення росії в Україну у стало “найжорстокішим результатом нестримної корупції та клептократії” за весь 2022 рік.

“Російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року стало яскравим нагадуванням про загрозу, яку становлять корупція та відсутність підзвітності уряду для глобального миру та безпеки”, – йдеться у звіті.

В організації зазначили, що російські клептократи накопичили свої статки, засвідчивши вірність президенту Володимиру Путіну в обмін на вигідні урядові контракти та захист своїх економічних інтересів.

“Відсутність будь-яких обмежень для влади Путіна дозволила йому безкарно переслідувати свої геополітичні амбіції. Цей напад дестабілізував європейський континент, загрожуючи демократії та вбиваючи десятки тисяч”, – йдеться у звіті.

Загалом найменш корумпованою країною, за версією Transparency International, стала Данія. Друге місце посіли Фінляндія та Нова Зеландія, далі йдуть Норвегія та Сінгапур. Росія посіла 137-ме місце.

Нагадаємо, через скандал із закупівлями харчування для ЗСУ подав у відставку заступник міністра оборони. У Міноборони називають звинувачення у корупції необґрунтованими, однак Олексій Резніков прохання про відставку підтримав.