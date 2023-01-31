Україна готується дати потужну відсіч можливому наступу РФ, - Данілов

Військово-політичне керівництво України розуміє всі загрози і виклики і готуємося дати потужну відсіч можливому наступу РФ. Президент України Володимир Зеленський щодня проводить переговори із закордонними колегами про військову допомогу Україні, щодня триває робота із посилення обороноздатності.

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) із посиланням на заяву свого секретаря Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

“Це для нас виклик, але ми і це витримаємо. 24 лютого минулого року було набагато складніше, ми були сам на сам з країною-агресором, у нашу спроможність витримати удар не вірили. Зараз ситуація зовсім інша”, - заявив Секретар РНБО.

Він зазначив, що що звернення росіян до Ірану та Північної Кореї по військову допомогу свідчить про нездатність самотужки виготовляти на території РФ високоточні ракети у достатній кількості. Зараз складно прогнозувати, чи надійде до РФ така допомога із названих країн.

“Принаймні, ми ще не бачили іранських ракет”, - зауважив він, додавши, що ракети, якими ворог обстрілює Україну, російського виробництва.

Щодо мобілізації в Україні О. Данілов нагадав, що вона триває з 24 лютого минулого року у зв’язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану і введення в дію плану оборони.

“Вона відбувається спокійно, виважено, мобілізують достатню кількості людей, які потрібні Збройним Силам”, - сказав він.

При цьому Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом РФ, використовуючи месенджери, транслює відеоконтент, який “не має жодного відношення до ситуації” і спрямований на дискредитацію ЗСУ.

За його даними, рівень інформаційно-психологічних операцій з боку РФ зростатиме в геометричній прогресії, потрібно дуже уважно ставитися до інформації. Це виклик для всього світу, а не лише для України.

Нагадаємо, нещодавно керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. Він переконаний, що саме в Криму, де вторгнення Росії почалося, війна і закінчиться.