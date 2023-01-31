Головне за ніч. Вівторок, 31 січня

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

“Унаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції”, – повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

Троє мирних мешканців загинули вчора у Донецькій області.

Уночі 31 січня російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Авіація Сил оборони України впродовж доби завдала 4 ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

Противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних ударів. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по житлових будинках Херсона та Очакова. Продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати російського противника з 24 лютого 2022 по 31 січня орієнтовно склали 127 500 осіб. 850 осіб були ліквідовані за минулу добу.

Про інші втрати противника – в новині.

Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції щодо визнання ПВК “Вагнер” терористичною організацією.

“Зважаючи на інформацію про порушення групою “Вагнер”, яку підтримує Росія, прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією”, – йдеться у тексті постанови.

У Канаді виносити рішення про внесення певних організацій до переліку терористичних уповноважений уряд, тож ця постанова є рекомендаційною, а не обов’язковою до виконання.

Рішення США не надсилати Україні винищувачі F-16 прокоментував координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кірбі захистив рішення адміністрації президента Джо Байдена щодо літаків, натомість вказавши на допомогу, яку США надають, включно з танками Abrams.

“Що я можу вам сказати, так це те, що відправляється багато можливостей, і вони будуть надіслані у найближчі тижні та місяці”, – сказав він.

Кірбі підкреслив, що надане озброєння матиме “вирішальне значення для допомоги українцям у бойових діях зараз узимку, а також у бойових дії, які, як ми очікуємо, вони вестимуть”.

На його думку, рішення про відправку танків Abrams не було ухвалено занадто пізно.

“Рішення щодо танків – і не лише США, а й німців, а до цього британців – справді було продумано так, щоб допомогти Україні бути готовою до бойових дій, які, як ми думаємо, всі побачать навесні. Отже, насправді це був один із тих випадків, коли ми намагаємося спрогнозувати потреби України, коли погода поліпшиться, і коли, як ми очікуємо, росіяни спробують перейти в наступ”, – сказав він.

Нагадаємо, речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу наголосила, що не може зараз визначити часові рамки, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що "йдеться не про тижні, а про місяці". Медіа повідомляли, що американські танки можуть з’явитися в Україні наприкінці літа.

Спроба канцлера Німеччини Олафа Шольца цього тижня заручитися підтримкою на користь України під час його першого турне Південною Америкою не мала успіху.

Як пише Reuters, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва знову заявив, що “провину розділяють обидві сторони”.

Раніше під час туру Шольца, спрямованого на зміцнення зв’язків з регіоном, лідери Аргентини та Чилі більш чітко засудили напад Росії, але відкинули будь-яку надію на підтримку військових зусиль України. Зрозуміло, на їх думку, їхнім країнам напад Росії не загрожує, а що десь дуже далеко, в іншій півкулі, вбивають українців, ну, то у цьому, мовляв, винні самі українці, чого вони сіпаються?..

Подробиці – в нашій новині.

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