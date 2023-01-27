Україна отримає сучасну модифікацію танків Abrams, - Пентагон

Очікується, що танки з’являться в Україні за кілька місяців.

У Пентагоні підтвердили, що планують передати Україні сучасну модифікацію танків Abrams M1A2, а не A1, запаси яких є в американських військових.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми працюємо над деталями. Ми намагаємося закупити нові танки через USAI (Ініціативу сприяння безпеці України)... Це передбачає роботу з промисловістю та укладання контрактів, і частково - придбання нових танків. Тож саме в цьому і полягає наша мета в цьому процесі", - сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

Сінгх наголосила, що не може зараз визначити часові рамки, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що "йдеться не про тижні, а про місяці".

Вона також сказала, що поки не визначено, де українці будуть проходити навчання на танках.

"Щодо того, як скоро, я просто не можу назвати вам конкретних термінів. Ми намагаємося організувати навчання, але на даний момент я не можу сказати, де і коли воно відбудеться, я просто не маю такої інформації", - сказала вона.

Вона також прокоментувала зауваження, які з'явилися в медіа щодо нібито невеликої кількості американських танків.

"Я думаю, що це, безумовно, не символічне зобов'язання, це зобов'язання, що ми робимо це на довгострокову перспективу, ми робимо це для того, що може знадобитися Україні на полі бою в найближчому майбутньому, а потім і в подальшому", - додала Сінгх.

Зазначається, що M1А2 Abrams має більш досконалу оптику й систему управління, ніж А1, що дозволяє більш точне наведення на ціль, а окремий тепловізор для командира екіпажу дозволяє самостійно визначати цілі за будь-якої погоди й умов поля бою.

Також нова модифікація танка містить оцифровані механізми управління, що дозволяє машинам безперервно і автоматично обмінюватися інформацією, швидко відстежувати місцеперебування дружніх машин, ідентифікувати ворожі позиції та опрацьовувати артилерійські запити.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що США надішлють Україні танки Abrams без секретної броні. Сполучені Штати позбавляють транспортні засоби цієї броні, перш ніж продавати їх іншим країнам.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams та 8 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин M88, призначених для ремонтних та евакуаційних робіт бронетехніки.