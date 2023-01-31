Колишній міністр оборони США закликав дати Україні винищувачі та ракети ATACMS

Колишній міністр оборони США Марк Еспер з уряду президента Дональда Трампа закликав надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії ATACMS.

Про це пише “Голос Америки”.

Еспер вважає політику країн Заходу щодо України правильною, але надто повільною. На його думку, допомога Заходу, яку оголосили під час січневого “Рамштайну” не встигне надійти до України до запланованого російського наступу.

“Нас хвилює наступ Росії навесні, а це березень, до якого залишилося п’ять тижнів. Тож порахуймо логістику – щоб доставити танки потрібні тижні, треба ще навчити екіпаж, це також займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальних навичок, а і як працювати колективно, треба створити логістику матеріально-технічного забезпечення, систем поповнення запасів. Боюсь, ми не будемо вчасно готові”, – вважає колишній міністр оборони США.

Еспер вважає, що для успіху Україна мала б отримати танки ще восени. Він закликає Білий дім та союзників бути проактивними і не зволікати із рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів.

“Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути української території. Але зараз ми відстаємо, танки треба було передати українцям у вересні чи в жовтні”, – заявляє ексвисокопосадовець.

“Ми повинні були затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря. Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики “шахідів”, вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані”, – додав він.

Колишній глава Пентагону переконаний, що військова допомога Україні не призведе до ескалації, як про це кажуть росіяни. Він закликає Білий дім сміливіше, швидше і в більших кількостях ухвалювати рішення щодо військової допомоги Україні. Американську політику стримування щодо Росії він вважає надто слабкою.

Еспер при цьому схвалює дії Білого дому за успішне створення коаліції щодо допомоги України і називає лідерство США у створенні коаліції із допомоги Україні вирішальним для України.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів заявив, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.