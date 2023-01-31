Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Новий посол США у Росії зазнала у Москві нападок з боку прокремлівських демонстрантів

Трейсі прибула у міністерство для вручення вірчих грамот.

Новий посол США у Росії зазнала у Москві нападок з боку прокремлівських демонстрантів
Лінн Трейсі
Фото: telesurenglish.net

Новий посол США в Росії Лінн Трейсі 30 січня зазнала нападок з боку натовпу біля входу до російського МЗС.

Про це пише “Голос Америки”.

Трейсі прибула у міністерство для вручення вірчих грамот. Демонстранти біля будівлі відомства викрикували антиамериканські гасла.

Посол приїхала до Москви минулого тижня, обійнявши свою посаду на тлі високої напруженості  через підтримку США України. Вона має почати свою роботу, зосередившись на підтримці діалогу між столицями. Трейсі виступатиме за безпеку та справедливе поводження з усіма громадянами США, затриманими в Росії.

Адміністрація Байдена, як і раніше, прагне домогтися звільнення колишнього морського піхотинця Пола Уїлана, якого заарештували у Росії чотири роки тому за шпигунство. Він відбуває 16-річний термін. Його не вдалося звільнити минулого року в рамках обміну, внаслідок якого було звільнено американську баскетболістку Бріттні Грайнер в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута.

Нагадаємо, державний департамент США “шукає відповідного кандидата, професійного кандидата” на посаду спеціального представника у Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також