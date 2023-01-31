Новий посол США у Росії зазнала у Москві нападок з боку прокремлівських демонстрантів

Новий посол США в Росії Лінн Трейсі 30 січня зазнала нападок з боку натовпу біля входу до російського МЗС.

Про це пише “Голос Америки”.

Трейсі прибула у міністерство для вручення вірчих грамот. Демонстранти біля будівлі відомства викрикували антиамериканські гасла.

Посол приїхала до Москви минулого тижня, обійнявши свою посаду на тлі високої напруженості через підтримку США України. Вона має почати свою роботу, зосередившись на підтримці діалогу між столицями. Трейсі виступатиме за безпеку та справедливе поводження з усіма громадянами США, затриманими в Росії.

Адміністрація Байдена, як і раніше, прагне домогтися звільнення колишнього морського піхотинця Пола Уїлана, якого заарештували у Росії чотири роки тому за шпигунство. Він відбуває 16-річний термін. Його не вдалося звільнити минулого року в рамках обміну, внаслідок якого було звільнено американську баскетболістку Бріттні Грайнер в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута.

Нагадаємо, державний департамент США “шукає відповідного кандидата, професійного кандидата” на посаду спеціального представника у Білорусі.