У ПВК “Вагнер” можуть мобілізувати до 100 тисяч осіб

Максимальний мобілізаційний потенціал ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина складає близько 100 тис. осіб. Втім, третина з них може бути мобілізована Міноборони РФ.

Про це повідомляє Український інститут майбутнього.

У матеріалі зазначається, що за нинішніх темпів втрат бійців ПВК “Вагнер” вистачить на 8-9 місяців.

Оскільки це розуміє як голова ПВК Євген Пригожин, так і Кремль та Міноборони, російська влада вирішила як мінімум на півроку “підвісити в повітрі політичне (і не тільки) майбутнє Пригожина”.

Зараз ПВК “Вагнер” має два потенційних джерела набору бійців.

Перше - російські колонії і в’язниці, в яких утримується близько 250 тис. засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини (з яких 22 тисячі жінок). Таким чином, максимальний мобілізаційний потенціал для ПВК можна оцінити не більше ніж у 60-70 тис. осіб за весь 2023 рік.

Друге - мешканці депресивних районів без постійного доходу з великими кредитними заборгованостями. Серед них, як очікується, ПВК “Вагнер” може законтрактувати ще близько 50 тис. новобранців. Але така кількість може бути за умови, що частину потенційних новобранців не призовуть до ЗС РФ.

“Таким чином, максимальна кількість рекрутів, на які може розраховувати Пригожин, — до 100 тисяч. При цьому ядро ПВК, що складається з кваліфікованих і навчених бійців, навряд чи буде повною мірою задіяне на фронті в Україні, враховуючи велику кількість поточних контрактів за кордоном”, - підсумували у матеріалі.

Нагадаємо, ПВК “Вагнер” є найбільш відомою з тих, котрі діють в Україні. Крім них, воювати проти України приїхали члени ПВК “Редут-Антитеррор”, ПВК “Патриот” та ПВК “Лига”. Зараз можна стверджувати, що це найбільш підготовлені професійно ветерани “Вагнера”, котрі воюють проти нас з ідеологічних мотивів.

Союзники вважають, що станом на жовтень 2022 року загальна чисельність найманців ПВК “Вагнер” складала понад 26,5 тис. осіб, з них в Україні – близько 10,5 тис., зокрема, близько 2 тис. осіб воювали під Бахмутом у складі шести загонів та одного під Куп’янськом, ще 8,5 тис. осіб перебували у базових таборах.

Як раніше повідомлялось, Сполучені Штати вважають, що Пригожин хоче взяти під контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу підконтрольного Україні міста Бахмут. Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім. Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом зумовлена грошима, зазначає джерело видання.

Нагадаємо, Євген Пригожин, відомий як “кухар Путіна”, у 1979 р. був засуджений до умовного терміну за крадіжку, а в 1981 році — до 12 років позбавлення волі за розбій та шахрайство. Був звільнений достроково після 9 років відбуття покарання.