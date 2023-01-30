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Зеленський і прем'єрка Данії обговорили постачання танків для України

Фредеріксен не виключає надання техніки у майбутньому.

Зеленський і прем'єрка Данії обговорили постачання танків для України
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорили питання постачання танків для України.

Як заявила Фредеріксен на спільній із Зеленським пресконференції 30 січня, тема танків - важлива.

"Від початку цієї війни Данія каже, що буде підтримувати Україну, чим потрібно. Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки – це те, що ми сьогодні обговорювали", - сказала прем'єрка Дані].

Фредеріксен підкреслила, що її держава передала Україні артилерійські системи, але "танки потрібні також". 

Нагадаємо, нині Президент України та прем’єр-міністерка Данії відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Фредеріксен заявила, що Данія долучається до ініціативи "Зерно з України".

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