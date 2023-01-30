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Попри позицію Ердогана: Фінляндія планує вступати до НАТО разом із Швецією

Це пов'язано з необхідністю підвищення безпеки в Балтійському морі. 

Попри позицію Ердогана: Фінляндія планує вступати до НАТО разом із Швецією
НАТО
Фото: emigrant-ussr.ucoz.ru

Фінляндія як і раніше рухатиметься до членства в НАТО разом із Швецією, попри позицію Туреччини щодо Стокгольма. 

Про це керівник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто сказав під час пресконференції, присвяченій напруженій ситуації із вступом двох країн до НАТО, повідомляє Yle.

За словами Хаавісто, є важлива причина одночасного вступу до НАТО Фінляндії та Швеції – це пов'язано з власною безпекою країн і необхідністю підвищення безпеки в Балтійському морі. Він наголосив, що країни мають спільну довгу берегову лінію в Балтійському морі, і якщо НАТО щось робить у регіоні, це зачіпає обидві країни.

"Ми доповіли позицію Фінляндії про важливість ратифікації разом зі Швецією. Ми наголошували, що хочемо діяти одночасно зі Швецією, і це, як і раніше, наша позиція", – заявив Хаавісто.

Він також висловив сподівання, що Фінляндія та Швеція стануть членами Альянсу до саміту НАТО у липні.

Туреччина та Угорщина є єдиними двома країнами з 30 членів НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Коментарі Ердогана ставлять під сумнів перспективи приєднання Швеції до Альянсу. Оскільки у Туреччині в середині травня очікуються вибори, Ердоган прагне заручитися підтримкою релігійних консерваторів.

Раніше Фінляндія заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

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