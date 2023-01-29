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Rheinmetall може розпочати виробництво HIMARS у Німеччині

Нова лінія для виробництва боєприпасів для зеніток Gepard запрацює до середини року.

Rheinmetall може розпочати виробництво HIMARS у Німеччині
Фото: EPA/UPG

Німецький виробник зброї Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити велику потребу України та країн Заходу, і може розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер напередодні зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє Reuters.

«Ми можемо виробляти 240 000 танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу», – сказав Паппергер.

Він додав, що потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 450 000-500 000 на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.

У 2022 році Rheinmetall виготовила приблизно по 60 000-70 000 танкових і артилерійських снарядів. Паппергер сказав, що нова лінія для виробництва боєприпасів для зенітних танків Gepard німецького виробництва, які використовує Україна, запрацює до середини року.

Також Rheinmetall веде переговори з американською компанією Lockheed Martin, яка виробляє реактивні системи залпового вогню HIMARS, які активно використовує українська армія, про початок виробництва у Німеччині.

«У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів, і у нас є вантажівки для встановлення пускових установок», – заявив Паппергер.

Нагадаємо, що голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що в Польщі має бути побудований "величезний завод з виробництва зброї", щоб допомогти Україні виграти війну проти російських загарбників.

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