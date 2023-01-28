США створили інститут моніторингу використання американської допомоги в Україні

США створили інститут моніторингу та розслідування дій шахраїв і корупціонерів, які незаконно використовують допомогу американців народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на Агентство з міжнародного розвитку США USAID.

Створеня Інституту передбачено у документі “Стратегічний план нагляду за допомогою Україні” (Strategic Oversight Plan For Ukraine Response), який з’явився на сайті Офісу генерального прокурора 18 січня.

В Інституції працюють кримінальні слідчі, як власних, так і залучених фахівців правоохоронних органів США та Європи. Обов'язок збирати необхідну інформацію також покладено на 17 організацій, які входять до Розвідувального співтовариства США. Ця робота розпочалася ще в червні 2022 року.

Документ нагадує, що Конгрес США виділив допомогу на суму понад 113 млрд доларів на підтримку Україні, яка здійснюється через 11 різних державних органів і установ.

У тексті документа надано вичерпний перелік програм допомоги в галузі оборони, яку Сполучені Штати надали Україні станом на 21 грудня 2022 року із зазначенням назв і кількості оборонних систем. Також згадується гуманітарна, економічна та інша допомога, яка надається урядом США, зокрема пряма бюджетна підтримка українському уряду через Світовий банк.

у березні – грудні 2022 року Конгрес США ухвалив чотири екстрені заходи додаткового фінансування для України на загальну суму понад 113,4 млрд дол. По лінії Міністерства оборони допомога становила 62,3 млрд дол., уряду та USAID – 46,1 млрд, інших інституцій – 5 млрд дол. Між тим кількість і масштаб випадків викритої корупції в Україні та приклади неякісного врядування наявними ресурсами активізували політичні дискусії між демократами і республіканцями в США.

Для подальших дій створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду в Україні, яка складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – «могутньої трійки»), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в усьому уряді США.

Станом на 31 грудня 2022 року до складу робочої групи входять наглядові організації (генеральних інспекцій): Міністерства оборони, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку, Агентства аудиту оборонних контрактів, Міністерства сільського господарства, Міністерства торгівлі, Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб, Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Експортно-імпортного банку США, Міжнародної фінансової корпорації розвитку, Управління звітності уряду, Агентства аудиту, Армійського ревізійного агентства, Морської аудиторської служби.

До цього списку також входять 17 розвідувальних організацій, які визначаються терміном «Розвідувальне співтовариство США», завданнями яких є збір інформації та ведення розвідувальної діяльності в інтересах США.

Зазначимо, команди «Могутньої трійки» та з інших агентств спільно вирушили до України, щоб отримати інформацію з перших вуст.

“Що ж до покарання шахраїв і корупціонерів, то інституційно наявні всі необхідні засоби. В разі юрисдикції України працює НАБУ. В разі юрисдикції США – Мін’юст США, ФБР і санкційні механізми”, – йдеться у тексті.

Нагадаємо, до України прибули інспектори для перевірки належного використання допомоги, яку Сполучені Штати надають Києву коштом американських платників податків.