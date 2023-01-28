Головне за день. Субота, 28 січня

Наступальні дії ворога на Донбасі, смертельна ДТП на Полтавщині, теракти в Єрусалимі, перемога Павела на президентських виборах у Чехії. Яким запам’ятається 339-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 28 січня, поблизу села Іванівка Лубенської громади на Полтавщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Benz з вантажівкою MAN три людини загинули, вісім отримали поранення.

За повідомленням обласної патрульної поліції, рух в напрямку Києва було перекрито, організовано реверсний рух, патрульні забезпечували охорону місця ДТП.

“Суспільне” із посиланням на представників ДСНС та поліції повідомило, що в аварії загинули три людини, зокрема водій. Серед восьми травмованих є двоє дітей.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони поточної доби завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – тримають оборону.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 28 січня – в новині.

Троє цивільних загинуло та чотирнадцятеро отримали поранення внаслідок російського удару по Костянтинівці Донецької області.

"Костянтинівка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, однак все одно воно постійно потерпає від ворожих ударів. Кожен, хто досі залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку — росіяни б'ють по цивільних, бо не здатні боротися з української армією", - написав керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Серед жертв терористичних атак у Єрусалимі, які сталися 27 і 28 січня, є громадянка України.

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених», – йдеться у повідомленні українського посольства в Ізраїлі.

Як повідомлялося, ввечері 27 січня у єрусалимській синагозі в районі Неве-Яаков стався теракт, в результаті якого щонайменше семеро людей загинули і ще десятеро отримали поранення. Терорист Фаді Айєш, член ХАМАС, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Після цього він втік з місця події на своєму авто. Зрештою терориста ліквідувала поліція.

Вже наступного дня, 28 січня, двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини біля Старого міста в Єрусалимі. Обидва чоловіки 47 і 23 років перебувають у важкому стані.

Президентські вибори у Чехії виграв генерал армії у відставці Петр Павел.

У другому турі виборів генерал набрав понад 57% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць, і вже очевидно, що його конкурент, колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш з руху ANO не зможе його обійти.

За проміжними підсумками, на дільниці прийшли майже 70% виборців, які мають право голосу. Це рекордна явка. 8 березня Павел змінить Мілоша Земана на посаді глави держави.

Із перемогою на виборах Петра Павела привітав Президент України Володимир Зеленський.

“Мої щирі вітання генералу Павелу з нагоди переконливої перемоги на виборах президента Чехії. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією”, - написав Зеленський у Twitter, висловивши сподівання на тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!