НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
ГоловнаСвіт

Серед жертв теракту в Ізраїлі є громадянка України

Щонайменше семеро людей загинули під час нападу на синагогу.

Серед жертв теракту в Ізраїлі є громадянка України
Фото: Jerusalem Post

Серед жертв терористичних атак у Єрусалимі, які сталися 27 і 28 січня, є громадянка України. 

Про це повідомило українське посольство в Ізраїлі.

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 27 січня, у єрусалимській синагозі в районі Неве-Яаков стався теракт, в результаті якого щонайменше семеро людей загинули і ще десятеро отримали поранення. Терорист Фаді Айєш, член ХАМАС, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Після цього він втік з місця події на своєму авто. Зрештою, терориста ліквідувала поліція.

Вже наступного дня, 28 січня, двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини біля Старого міста в Єрусалимі. Обидва чоловіки 47 і 23 років перебувають у важкому стані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також