Серед жертв теракту в Ізраїлі є громадянка України

Щонайменше семеро людей загинули під час нападу на синагогу.

Серед жертв терористичних атак у Єрусалимі, які сталися 27 і 28 січня, є громадянка України.

Про це повідомило українське посольство в Ізраїлі.

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 27 січня, у єрусалимській синагозі в районі Неве-Яаков стався теракт, в результаті якого щонайменше семеро людей загинули і ще десятеро отримали поранення. Терорист Фаді Айєш, член ХАМАС, відкрив вогонь по людях, які виходили з синагоги після п'ятничної вечірньої молитви. Після цього він втік з місця події на своєму авто. Зрештою, терориста ліквідувала поліція.

Вже наступного дня, 28 січня, двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини біля Старого міста в Єрусалимі. Обидва чоловіки 47 і 23 років перебувають у важкому стані.