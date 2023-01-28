Фото: Олександр Рудоманов

У Корсунь-Шевченківському Черкаської області попрощалися з українським військовим, аеророзвідником 72-ї бригади Олегом Собченком, який загинув 24 січня 2023 року на Донбасі.

Про це повідомляє LB.

Cобченко - мешканець Корсунь-Шевченківського. 4 грудня йому виповнилось 49 років. Був активним учасником Революції Гідності та дістав чисельні пошкодження під час протистояння у Черкасах. У 2014-2016 рр Олег воював у складі добробатів. У лютому 2022 долучився до 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, героїчно захищаючи Київ під Мотижиним.

Про загибель Собченка повідомив Ігор Луценко.

"Козацька доля. Сьогодні у бою, при обороні українського Донбасу мій побратим Олег Собченко загинув. Загинув, як герой. Козаком він був, козацький свій шлях славно завершив. Тяжко писати якісь слова, коли треба писати так же невимовно красиво і сильно, як жив Олег", - йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Рудоманов

Він також додав подробиці про участь Собченка в обороні Києва навесні минулого року.

"Коли у березні в районі Козаровичів група російських десантників спробувала захопити греблю Ірпеня, Олег у слушний момент взяв командування на себе і зметикував, як тими жалюгідними засобами відбити атаку елітних солдат. Ми тоді не дали можливість росіянам взяти під контроль воду в річці Ірпінь – річці, котра потім, завдяки відкритій греблі, розлилася і вирішальним чином допомогла захистити столицю з Півночі, утримати Мощун", - написав Луценко.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов